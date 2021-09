Medio Oriente: presidente palestinese, raid israeliani in Cisgiordania porteranno instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente palestinese, Mahmoud Abbas, ha condannato l'uccisione di cinque palestinesi questa mattina da parte delle forze israeliane a Gerusalemme e Jenin, e ha ritenuto il governo israeliano pienamente responsabile dell'escalation. Lo riferisce una nota della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). "Questi crimini sono l'ultimo di una serie di violazioni ed esecuzioni sul campo contro il nostro popolo. La continuazione di questa politica porterà a un'esplosione della situazione e a più tensione e instabilità", ha affermato l'ufficio del presidente Abbas. La presidenza ha esortato la comunità internazionale ad agire per fermare l'escalation, chiedendo conto ai criminali di guerra. All'alba di oggi almeno quattro palestinesi appartenenti a gruppi armati sono stati uccisi durante un'operazione condotta dai militari israeliani in Cisgiordania per catturare membri di Hamas, secondo quanto hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf). (Res)