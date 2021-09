FI: Vito, applaudiamo Confindustria ma abbandoniamo i lavoratori, la nostra vera base elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'altra parte, Berlusconi si è detto anche favorevole al reddito di cittadinanza, l'unica cosa che condivideva del M5S, contraddetto ora dai nostri dirigenti, ed è sempre stato attento alle politiche per i più deboli. Oggi, invece, Forza Italia per seguire il canto delle sirene vaticane e confindustriali finisce per rappresentare e difendere gli interessi di chi non ci ha mai votato e continuerà a non votarci. Ma voglio essere ancora più esplicito e diretto - prosegue Vito - siamo nel governo Draghi per realizzare le necessarie riforme chieste dall'Europa, eppure ci opponiamo ad una riforma del catasto attesa da decenni. Ed abbiamo persino rivendicato di esserci opposti al Decreto sulle delocalizzazioni, perché lo hanno chiesto gli industriali, finendo così per tutelare le multinazionali ed abbandonare i lavoratori. Ma era proprio tra loro che Berlusconi e Forza Italia prendevano i voti maggiori, allora non ci meravigliamo se non ci votano più!", conclude la nota. (Com)