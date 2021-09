Milano: aggredisce prima la compagna e poi un carabiniere, arrestato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nottata di ieri, alle ore 1:45 circa, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un colombiano del 1997, pregiudicato per reati contro la persona. I Carabinieri sono intervenuti per una lite in famiglia in piazza Aspromonte, dove una donna peruviana classe 1998 ha riferito che, poco prima, il convivente, al culmine di un diverbio dovuto alla gelosia di lui, le aveva scagliato uno smartphone sul volto, procurandole una perdita di sangue dal naso. Nelle fasi di identificazione, l’uomo si è mostrato da subito non collaborativo con i militari, opponendo rifiuto, spintonandoli e successivamente afferrando e girando con forza il polso di un militare, procurandogli una distorsione, fino a che non è stato messo in sicurezza. La donna è stata poi trasportata dal 118 in codice verde presso il Policlinico, dove si trova in osservazione, e in sede di denuncia, ha riferito di essere seguita da un centro antiviolenza e di aver già denunciato l’uomo, per analoghi episodi, lo scorso 17 maggio. L' arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di San Vittore. Il militare è stato visitato presso l’ospedale Sant’Ambrogio e dimesso con quattro giorni di prognosi per "distorsione polso sinistro". (Rem)