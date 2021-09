Lavoro: sindacati, amministratori paghino stipendi a dipendenti Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso che il Collegio sindacale di Roma Metropolitane ha chiesto al liquidatore della partecipata di constatarne lo stato di insolvenza, nonostante siano stati predisposti pagamenti per alcuni lavori svolti. Tutto questo avviene a meno di 7 giorni dalle elezioni comunali e non può che essere considerato un atto strumentale appositamente organizzato per mettere in difficoltà i lavoratori e compromettere la funzionalità dell'azienda stessa, dal momento che nulla è cambiato dal 27 luglio al 27 settembre". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Uil del Lazio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Il liquidatore - continua la nota - ha infatti comunicato che non potrà procedere al pagamento degli stipendi, peraltro già ridotti visto che da febbraio tutto il personale della società è in cassa integrazione con punte fino al 100 per cento. Nonostante sia stata più volte sollecitata, l'Inps non si è ancora espressa sull'argomento e non si hanno dunque certezze sui pagamenti da parte dell'istituto". (segue) (Com)