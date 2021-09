Lavoro: sindacati, amministratori paghino stipendi a dipendenti Roma Metropolitane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa risulta essere l'ultima grave azione della gestione della partecipata da parte del socio unico, ovvero il Comune di Roma, che prima ha messo in liquidazione l'azienda per 'risanarla' e poi ha proposto la fusione per incorporazione nell'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, operazione che avrebbe messo seriamente in pericolo entrambe le aziende e che è stata bloccata il 17 agosto scorso, grazie alla bocciatura del piano di razionalizzazione delle Partecipate da parte di tutte le opposizioni. E' stato così respinto il tentativo della Giunta di orientare il futuro assetto delle Partecipate di Roma Capitale dopo cinque anni di gestione fallimentare, come esplicitamente descritto dalla Corte dei Conti nella delibera n. 47/2021/Gest". "Oggi - proseguono le organizzazioni sindacali - nonostante la netta opposizione della maggior parte dei componenti dell'Assemblea capitolina, di maggioranza e di opposizione, si apprende che la sindaca intende riproporre lo stesso piano con le stesse modalità all'interno dell'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Roma". (segue) (Com)