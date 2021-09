Lavoro: sindacati, amministratori paghino stipendi a dipendenti Roma Metropolitane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma Metropolitane non ha bisogno di fusioni o smantellamenti ma di un nuovo contratto di servizio, o almeno di un piano delle commesse future formalizzato dal socio unico, per poter formulare un proprio serio e adeguato piano di risanamento, dal quale dipende, secondo normativa vigente, la vera e propria ricapitalizzazione della società. Il contratto di servizio è scaduto il 31 dicembre 2020, e Roma Metropolitane, stante lo stato di liquidazione, non avrebbe potuto impegnarsi in nuove attività, ma svolgere solo le commesse attinenti al contratto stesso. Ciò non ha impedito all'attuale management di presentare progetti per chiedere fondi al ministero lasciando indietro le attività contrattualizzate ancora da svolgere", prosegue la nota. (segue) (Com)