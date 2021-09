Lavoro: sindacati, amministratori paghino stipendi a dipendenti Roma Metropolitane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindacato, sempre in prima linea nella difesa dei lavoratori e dei posti di lavoro, ha visto cadere nel vuoto tutte le promesse e gli impegni assunti dall'attuale amministrazione, nell'assenza di ogni rapporto industriale teso a risolvere il grave stato in cui è stata portata la municipalizzata e le altre aziende comunali. Diffidiamo gli amministratori della società dall'intraprendere qualsivoglia iniziativa finalizzata al fallimento dell'azienda, non solo perché le fatturazioni emesse dimostrano l'infondatezza delle dichiarate carenze finanziarie ma anche alla luce di quanto chiesto dall'ultima assemblea capitolina, ossia di limitare le decisioni alla gestione ordinaria lasciando quelle sul futuro dell'azienda nelle mani del prossimo esecutivo", concludono i sindacati. (Com)