Usa-Italia: Di Maio a Ellis Island, tra nostri Paesi un legame strategico e una storia comune

- Tra Italia e Stati Uniti non vi è solo un "legame strategico o di valori" ma anche "una storia comune", quella dei nostri concittadini arrivati nel Nuovo mondo per inseguire un sogno, ma anche per costruire insieme "l'Occidente e il nostro futuro". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante una visita a Ellis Island, a New York, a conclusione della settimana all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Ho deciso di visitare Ellis Island - ha spiegato il titolare della Farnesina in una diretta Facebook - perché è il luogo dove milioni di cittadini italiani sono arrivati emigrando negli Stati Uniti. Qui tanti nostri antenati hanno iniziato una nuova vita e hanno partecipato al rafforzamento dei legami tra Italia e Stati Uniti e tra Europa e Stati Uniti". (segue) (Nys)