Usa-Italia: Di Maio a Ellis Island, tra nostri Paesi un legame strategico e una storia comune (2)

- "Tra i milioni di concittadini che sono arrivati qui - ha ricordato il ministro - c’è anche mio nonno, Antonio Di Maio, che arrivò con la nave Pannonia a maggio 1921. È solo una delle tante storie di persone che qui a New York hanno lavorato come manovali. Mio nonno spalava la neve d’inverno. A volte restavano, costruendo la grande comunità italiana qui (tanti sindaci della storia di New York e tanti membri del Congresso hanno cognomi italiani); altre volte tornavano in Italia, come ha fatto mio nonno". "Tra Italia e Stati Uniti - ha quindi sottolineato Di Maio - vi è non solo un legame strategico o di valori, ma una storia comune che ha visto tanti concittadini partecipare a questo grande sogno. Ogni volta che qui a Ellis Island ricordiamo i nostri antenati, ricordiamo non solo persone che inseguivano un sogno, ma anche la costruzione comune dell’Occidente e del nostro futuro". (Nys)