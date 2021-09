Governo: Fassina (LeU), salario minimo nel Patto per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Patto per la ripresa” proposto dal presidente di Confindustri, Carlo Bonomi, è fondamentale. Il punto è: quale segno sociale avrà? Continuerà la deriva di precarizzazione, di impoverimento e di morti di lavoro? È quanto ha sostenuto Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali (LeU), nel corso di "Sky Tg24 Agenda". "Il presidente (del Consiglio Mario) Draghi intende costruire le condizioni per un compromesso dignitoso tra imprenditori e lavoratori oppure porta avanti un agenda di ulteriore svalutazione del lavoro? Il governo inserirà nel Patto un salario e un compenso minimo insieme alla legge per la rappresentanza sindacale e contratti nazionali erga omnes? Un’azienda pubblica al 100 per cento come Ita che smantella il contratto nazionale di lavoro e nega il confronto sindacale è un messaggio inquietante ai grandi interessi industriali e finanziari. Purtroppo - ha concluso Fassina - gli atti del governo sono preoccupanti per lavoratori e lavoratrici e l’ovazione ricevuta da Mario Draghi all’assemblea di Confindustria lo conferma. Temo sia necessaria una stagione di conflitto sociale per arrivare ad un compromesso dignitoso per lavoratrici e lavoratori". (Com)