Milano: in Piazza 24 maggio Polizia arresta 4 persone per resistenza e ne indaga 11 per rissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, a Milano in piazza XXIV Maggio, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 18 e 19 anni, entrambi con precedenti, unitamente a un cittadino marocchino di 21 anni, anch'esso gravato da precedenti, e a un cittadino ucraino di 18, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; e, inoltre, ha denunciato altre 11 persone, tra i 18 e i 29 anni, per rissa aggravata. L'intervento delle volanti della Questura ha avuto origine da una segnalazione giunta in Centrale Operativa circa una rissa in corso, con diversi lanci di bottiglie. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un cittadino italiano 25enne riverso in terra, con ferite alla testa. In attesa dei soccorsi, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, accertando così le dinamiche della rissa consumata poco prima, all'interno di un bar della piazza, che ha portato al ferimento del giovane. Durante le fasi dell'identificazione degli 11 soggetti indagati, gli agenti sono stati accerchiati da un gruppo di ragazzi, i quali hanno iniziato ad aggredire i poliziotti sia verbalmente che fisicamente, con calci e pugni. La prontezza degli agenti ha permesso di bloccare la condotta violenta dei 4 soggetti che, infine, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. (Com)