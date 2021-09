© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per oggi, domenica 26 settembre, l'allerta gialla per forti temporali che insisteranno sul territorio milanese nel corso del pomeriggio e della prima serata sino alle ore 21. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire. (Com)