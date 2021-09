Milano 2021: Bernardo, da Sala solo parole, nessun risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiano dimostrato ancora una vota che mentre la sinistra è spaccata il centrodestra è una famiglia. Ogni giorno stiamo organizzando cose insieme fino al momento finale dove ci saranno tutti i leader. Lo ha affermato oggi il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo, a margine della conferenza "Forza, Milano!" organizzata da Forza Italia al Palazzo delle Stelline. "C’è una canzone che dice ‘parole, parole, parole’ e il sindaco uscente questo fa con le sue promesse e i suoi intenti - detto Bernardo -. Lui dice sempre che è un top manager che però non ha fatto confronti in cinque anni, non ha portato risultati. "Se gli altri pensavano di avere già vinto a mani basse dico che questo non succederà", ha concluso il candidato sindaco.(Rem)