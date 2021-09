San Siro: De Chirico (FI), progetto nuovo stadio fondamentale per rivitalizzare area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che il progetto del nuovo stadio sia fondamentale per rivitalizzare un'area che oggi vive solo poche ore a settimana. La visione di una città multicentrica pensata dalle amministrazioni di centrodestra, e realizzata a CityLife e Porta Nuova, deve essere il modello da riproporre". Lo afferma Alessandro De Chirico, candidato consigliere comunale di Forza Italia, postando un video su Facebook in cui sottolinea che "per far rialzare Milano si deve puntare sullo sviluppo urbanistico di aree come San Siro. 1 miliardo e 200 milioni di investimenti privati sono fondi irrinunciabili per riqualificare un intero angolo di città e per dare lavoro a migliaia di persone".(Com)