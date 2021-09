Regeni: commissione d'inchiesta in missione a Cambridge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore, una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sarà in missione a Cambridge. Lo rende noto l'Ufficio Stampa della Commissione. La delegazione, di cui farà parte il Presidente Erasmo Palazzotto, si recherà nella città inglese per svolgere in loco le audizioni di alcuni rappresentanti dell'Università di Cambridge. Nell'ambito delle attività di indagine della Commissione volte ad accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni - il ricercatore torturato e ucciso al Cairo a inizio 2016 - , l'Ufficio di presidenza ha ritenuto di assoluta rilevanza le suddette audizioni.(Res)