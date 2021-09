Roma: Fd'I, inconcepibile interrompere trasporto pubblico per evento che non si realizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea capitolina, Anna Maria Turnaturi candidata Fd'I in VII Municipio e Emanuele Falcetti presidente del circolo Fd'I Tuscolano in una nota congiunta dichiarano: "Più volte avevamo denunciato il fatto che per contrastare le situazioni di marginalità economica e sociale e il potere della criminalità organizzata in alcune aree della città occorrono occasioni di lavoro e luoghi di aggregazione sociale e culturale e non eventi spot e folcloristici come 'spaccio arte' ". "E riteniamo ancor più inaccettabile - aggiungono - che si interrompa un servizio pubblico, come è avvenuto ieri con la deviazione della linea tpl 502, per consentire una manifestazione fantasma visto che, nella realtà, non è avvenuta con la conseguenza che per ben due ore la Romanina è stata scoperta. Tutto questo esaspera i cittadini e non lo possiamo accettare. Le periferie meritano rispetto, occasioni di riscatto e non prese in giro da parte dell'Amministrazione Raggi". (Com)