- Dalla mezzanotte di domenica 26 settembre Marco Perduca, Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni, Franco Corleone di Società della ragione, Riccardo Magi di +Europa, Leonardo Fiorentini di Forum Droghe, Giulia Crivellini di Radicali italiani, inizieranno uno sciopero della fame per accompagnare tutte le azioni giudiziarie in atto per scongiurare il boicottaggio del referendum cannabis. (Com)