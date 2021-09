Iran-Venezuela: media, accordo per scambio petrolio con condensati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela avrebbe raggiunto un accordo con l'Iran per scambiare petrolio pesante con i condensati iraniani, che Caracas può utilizzare per migliorare la qualità del suo greggio. Lo hanno riferito cinque persone a conoscenza dell'accordo citate dal quotidiano panarabo con sede a Londra "Asharq al Awsat", secondo cui i primi carichi dovrebbero arrivare questa settimana. L'accordo sarebbe stato finalizzato dalle aziende statali Petroleos de Venezuela (Pdvsa) e National Iranian Oil Company (Nioc). Una delle fonti citate dal quotidiano ha affermato che l'accordo "swap" dovrebbe durare sei mesi nella sua prima fase, ma potrebbe essere esteso. La notizia non è stata commentata finora né dai ministeri del Petrolio dei due Paesi né dalle due aziende. L'accordo potrebbe violare le sanzioni statunitensi su entrambi i Paesi. (Res)