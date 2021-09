© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus, ha voluto esprimere la sua vicinanza a quanti “sono stati colpiti dall’eruzione del vulcano nell’isola la Palma nelle Canarie e soprattutto a quelli che sono stati costretti a lasciare le proprie case. Per queste persone così provate e per i soccorritori – ha detto – preghiamo al Madonna venerata in quell’isola come Nostra Signora de las Nieves”. (Civ)