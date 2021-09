© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Angela Merkel abbiamo avuto tanti momenti di confronto e collaborazione. Ci siamo anche scontrati, ma sempre con rispetto e stima reciproca. Oggi si chiude un'era politica, non solo per la Germania, ma per l'Europa intera". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)