FI: Mandelli, con nostro impegno torniamo a progettare futuro

- "Il nostro impegno per rilanciare il Paese si sta tramutando in realtà. Siamo stati gli unici a presentare al governo Draghi due progetti concreti, uno per il Pnrr e l'altro per il piano vaccinale, un documento che è stato recepito dal Commissario Figliuolo e che ha consentito all'Italia di rialzarsi dalla pandemia". Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, intervenendo all'evento 'Forza Milano!' organizzato da Forza Italia a Milano a sostegno del candidato di centrodestra, Luca Bernardo. "Grazie ai ministri di Forza Italia - ha proseguito -, continueremo le nostre battaglie per una giustizia più giusta, per abbassare le tasse e contro l'aumento delle imposte sulla casa: un impegno che giustamente il Presidente Berlusconi si intesta, avendo per primo ridotto il carico fiscale sugli immobili. Grazie a tutto questo, possiamo finalmente tornare a progettare il futuro, prima nelle città, a cominciare da Milano con Luca Bernardo, per poi arrivare alla guida del Paese nel 2023", ha concluso. (Rin)