Roma: controlli in città e provincia, 12 spacciatori arrestati e sequestrati 2,5 chili di droga

- Operazione di polizia nel quartiere Quarticciolo che ha portato all'arresto di uno spacciatore e al sequestro di 4 Kg di stupefacente. Perquisite anche le abitazioni di diversi pregiudicati. Altre operazioni hanno permesso di arrestare 12 persone e tolto dal mercato più di 2,5 Kg di stupefacenti tra cocaina e cannabinoidi. L'attenzione della Questura non si è concentrata solo nella zona dell'urbe ma si estende in tutto il territorio della Provincia; a Tivoli, in particolare in una zona di edilizia popolare di Villalba di Guidonia, i poliziotti del locale commissariato, dopo una serie di accertamenti ed appostamenti, hanno arrestato un 29enne che spacciava cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti, per arrivare all'arresto, hanno dovuto eludere un sistema di vedette che, vista la configurazione dei palazzi, risultavano particolarmente efficace. (segue) (Rer)