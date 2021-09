Francia: Repubblicani, no a primarie per scegliere candidato all'Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di centrodestra francese dei Repubblicani non farà le primarie per eleggere il proprio candidato alle elezioni presidenziali del 2022. Dopo il voto elettronico di ieri sera, da parte degli iscritti alla formazione politica, il nome per l'Eliseo verrà scelta dal Congresso. Il 58 per cento dei votanti ha scelto infatti l'opzione del Congresso contro il 40,4 per cento che avrebbe preferito invece scegliere nei gazebo il nome da indicare per la corsa alla presidenza della Repubblica. Il tasso di partecipazione al voto online è stato del 50,28 per cento (su 79.181 militanti iscritti alla piattaforma dedicata). L'esito è stato annunciato dal presidente del partito, Christian Jacob, che non ha mai nascosto la sua riluttanza ad organizzare le primarie che avrebbero rappresentato una "fonte di divisione" nei Repubblicani. Il Congresso dovrebbe tenersi il 4 dicembre, anche se alcuni esponenti della formazione politica sarebbero contrari alla data, sostenendo la necessità di organizzarlo il prima possibile. "No, è una data che sembra adatta a tutti i candidati", ha smentito Jacob. (Frp)