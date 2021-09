Governo: Landini, mi aspetto che Draghi indichi calendario preciso su fisco e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su fisco e pensioni "ci sono piattaforme unitarie con Cisl e Uil, abbiamo delle proposte. Mi aspetto che domani sera il presidente del Consiglio, oltre a discutere di salute e sicurezza, indichi un calendario preciso in cui si possa discutere di questi temi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in vista dell'incontro di domani sera a palazzo Chigi con il premier, Mario Draghi, insieme a Cisl e Uil. Intervenendo in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna, Landini ha proseguito: "Chiediamo che si avvii una riforma vera della Fornero, di riconoscere finalmente i lavori più gravosi, di arrivare ad una pensione di garanzia per i giovani. Sul fisco è il momento di ridurre la tassazione su lavoratori dipendenti e pensionati - ha concluso il leader sindacale - e di dare vita ad una vera lotta all’ evasione fiscale". (Rin)