Libia: ministro Esteri Egitto contrario alla revoca della fiducia al premier Dabaiba

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha chiesto l'attuazione del percorso annunciato dal Dialogo nazionale libico in relazione al ritiro della fiducia al governo di unità nazionale di Abdelhamid Dabaiba da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk annunciata la scorsa settimana. In un'intervista all'emittente "On", il capo della diplomazia del Cairo ha dichiarato: "Ci concentriamo sui meriti del consenso nel Forum di dialogo nazionale libico e c'è un consenso internazionale in tutti i contatti per attuarne i benefici. Quindi, si deve procedere in questo corso e attuare i benefici concordati dai fratelli in Libia". Shoukry ha aggiunto che il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammad al Menfi, ha rilasciato una dichiarazione con cui ha ordinato che il lavoro del governo continui e che la Camera dei rappresentanti adempia alle proprie responsabilità, stabilendo la legge elettorale parlamentare. (Cae)