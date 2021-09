Femminicidio: Gelmini, tutela di Stato per le donne che denunciano violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni tre giorni viene uccisa una donna. È intollerabile. Il femminicidio è un crimine orrendo che va sconfitto e sappiamo che non basta la legislazione penale”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “Libero”. “Occorre una svolta culturale che non si realizza da un giorno a un altro, ma quello che non si può più sopportare è che ad esserne vittime siano donne che hanno già denunciato, che si sono fidate dello Stato e che poi sono ugualmente preda della violenza dei loro ex. Penso al caso di Vanessa di Acitrezza che aveva denunciato l'ex. A nulla è servito il divieto di avvicinamento. O a quello di Deborah uccisa dall'ex marito dopo ben 19 denunce. Sono donne tradite due volte: la prima da chi diceva di amarle e la seconda da chi doveva proteggerle”, afferma Gelmini. “Il mio obiettivo è assicurare una più sicura rete di protezione per chi denuncia. La proposta è di realizzare una estensione alle donne che denunciano della disciplina prevista per i testimoni di giustizia dalla legge n. 6 del 2018. L'attuale sistema incentrato sulle case rifugio e sui centri anti-violenza rappresenta senz'altro una buona base, ma ritengo necessario fare un passo in più, implementando nel modello alcune previsioni mutuate dalla normativa sui testimoni di giustizia, in tre direzioni”, prosegue Gelmini. (segue) (Com)