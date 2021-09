Femminicidio: Gelmini, tutela di Stato per le donne che denunciano violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riprendere le misure di tutela, quali la predisposizione di forme di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni e i luoghi di lavoro, ricollocazione della residenza, documenti e generalità di copertura. Offrire un sostegno economico per assicurare condizioni di vita equivalenti a quelle pre-denuncia, per le spese d'alloggio, peri figli, per le spese legali. Occorrono misure per preservare la posizione lavorativa e sociale, o assicurare un pronto reinserimento, con la conservazione del posto di lavoro pubblico o privato, la possibilità di trasferimento in altra sede, l'accesso a finanziamenti o mutui agevolati, il sostegno ad attività imprenditoriali in difficoltà. C'è il pericolo - conclude Gelmini - che le donne smettano di denunciare e si rassegnino. Sono stati fatti molti passi avanti, grazie anche all'impegno delle parlamentari di Forza Italia. Penso al Codice rosso alle norme contro il revenge porn, alla legge contro i matrimoni forzati. Ma dobbiamo fare di più, e per questo chiederò aiuto al ministro Elena Bonetti che si sta occupando molto bene della Pari opportunità”. (Com)