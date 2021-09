Roma: controlli da centro a periferia, 4 "saltafila" multati, chiuso locale e 3 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito una serie di capillari controlli al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado nel centro storico e nelle periferie. Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate, 4 "saltafila" abusivi sanzionati e un locale chiuso per violazioni alle norme anti covid-19. Identificate oltre 150 persone e eseguite verifiche su 78 veicoli. I militari della stazione Roma Aventino hanno sanzionato il titolare di un disco-bar perché all’interno permetteva l’attività danzante a circa 250 avventori, con musica ad alto volume, senza assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa antiCovid-19. I carabinieri lo hanno sanzionato per 400 euro e hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura del locale per 5 giorni, con contestuale sospensione dell’attività. (segue) (Rer)