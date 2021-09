Roma: controlli da centro a periferia, 4 "saltafila" multati, chiuso locale e 3 persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le verifiche dei carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno riguardato anche le vie dello shopping e le aree di interesse commerciale. Tre persone sono finite in manette con l’accusa di furto aggravato. I militari della stazione Roma Eur hanno arrestato due cittadini romeni, un 23enne e una 25enne, sorpresi all’interno di un negozio del centro commerciale in via Laurentina mentre occultavano diversi capi di abbigliamento, dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. I Carabinieri, allertati dal personale addetto alla sicurezza, sono intervenuti bloccando la coppia e recuperando la refurtiva. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)