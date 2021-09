Roma: controlli da centro a periferia, 4 "saltafila" multati, chiuso locale e 3 persone arrestate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno della galleria Forum Termini, invece, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno bloccato un 35enne peruviano, senza fissa dimora, sorpreso mentre asportava diversa merce dagli espositori di uno store. I militari lo hanno arrestato e lo hanno perquisito, rinvenendo in suo possesso uno strumento metallico a forma di uncino con cui aveva danneggiato le placche antitaccheggio della merce rubata. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Rer)