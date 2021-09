Lavoro: Bombardieri, pronti a confrontarci con governo su Patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sindacati arriviamo assolutamente uniti. Siamo pronti a confrontarci con il governo sul Patto per la crescita ed il lavoro". Lo ha sottolineato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in vista dell'incontro di domani sera, a palazzo Chigi, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme a Cgil e Cisl. Bombardieri è intervenuto in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)