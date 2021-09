Lavoro: Sbarra su salario minimo, governo e Parlamento rinuncino a entrare a gamba tesa in dinamiche relazioni industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo che "governo e Parlamento rinuncino ad entrare a gamba tesa nelle dinamiche delle relazioni industriali che devono restare in autonomia. E' solo il contratto che assicura le voci aggiuntive al compenso minimo". Lo ha detto, in merito al dibattito sul salario minimo, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)