- "Credo che molti dei nostri politici che parlano oggi di salario minimo non abbiano nemmeno letto la direttiva europea. Per noi, il salario minimo è quello dei minimi contrattuali". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)