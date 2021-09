Confindustria: Landini, ci sono una serie di richieste su cui non sono d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "una serie di richieste di Confindustria su cui io non sono d’accordo. Questo non è il momento di investire sulla sanità privata, ma è il momento di investire sulla sanità pubblica, di rafforzare la spesa pubblica e sociale, di investire sul diritto alla formazione e su quello all'istruzione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna.(Rin)