Libia: capo Alto consiglio di Stato, svolgere elezioni parlamentari a dicembre

- Il capo dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha rinnovato la sua richiesta di tenere soltanto le elezioni parlamentari il 24 dicembre, nel corso di un'intervista all'emittente francese "France 24". Secondo Al Mishri, in una prima fase è necessario "eleggere un parlamento bicamerale a dicembre, poi tenere un referendum sulla Costituzione e successivamente svolgere le elezioni presidenziali". Il presidente del "Senato" libico ha espresso le sue preoccupazioni in merito allo "svolgimento di elezioni presidenziali prive di costituzione e garanzie". Per il capo dell'Alto Consiglio di Stato è stato raggiunto un compromesso sulle leggi elettorali tra Consiglio e Parlamento, ricordando che c'è un grande movimento, guidato dagli Stati Uniti e dalla missione internazionale delle Nazioni Unite, con la partecipazione di Italia e Marocco, al fine di raggiungere un compromesso tra la legge stabilita dall'Alto consiglio di Stato e la legge approvata da "un piccolo numero" di membri del parlamento. La Camera dei rappresentanti di Tobruk, ha aggiunto, non ha rispettato i testi costituzionali e i regolamenti interni che la regolano, in riferimento alla revoca della fiducia al governo di unità nazionale di Abdulhamid Dabaiba. Inoltre, Al Mishri sostiene che l'operato del parlamento di Tobruk sia diventato dipendente dall'umore del suo presidente, Aguila Saleh. (Lit)