Roma: al via riqualificazioni a Villa Borghese, Casale della Cervelletta e Villa Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cantieri operativi al Giardino del Lago e in altre zone di Villa Borghese, avviato il processo di riqualificazione del Casale della Cervelletta, Municipio IV. Completato il progetto per i lavori a Villa Chigi, Municipio II. "A Villa Borghese sono in corso due ulteriori cantieri, oltre ai lavori su viale Washington e La Guardia, per la riqualificazione del Giardino del Lago e altre zone del parco. Lo stanziamento di 3 milioni di euro ha consentito di attivare i 3 appalti (con ribasso 2 milioni di euro), per la realizzazione di interventi strutturali oltre che vegetazionali ed estetici", si legge in una nota del Campidoglio. Le opere in corso nell'area del Giardino del Lago riguardano il rifacimento dei viali e la riattivazione di tutte le fontane, il rimodellamento delle aiuole, la messa a dimora di piante da fiore ornamentali e bordure secondo le risultanze d'archivio, la creazione dell'impianto fognario, la riproduzione di elementi delle fontane ed arredi artistici ad oggi non più presenti, controlli delle alberature, riattivazione mirata dell'impianto di irrigazione. (segue) (Com)