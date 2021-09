Roma: al via riqualificazioni a Villa Borghese, Casale della Cervelletta e Villa Chigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ulteriore operazione di riqualificazione nella villa storica riguarda invece - prosegue il Campidoglio - interventi su aree diverse, realizzate con cantieri itineranti su circa 45mila metri quadrati di verde su percorsi, viali, scalinate, selciate, cordonate e sull'efficientamento del sistema fognario. Verrà realizzata una parziale riqualificazione dell'area delle Fontane oscure, il riassetto dell'area intorno alla Casina di Raffaello, il livellamento del terreno intorno a piazza di Siena, il riassestamento dei Viali Esculapio e Madama Letizia. Avviato il percorso di recupero del Casale della Cervelletta nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene, per un investimento complessivo di circa 230mila euro. Eseguiti i primi lavori, tra cui la messa in sicurezza della torre medievale attraverso il cerchiaggio delle mura, è in fase conclusiva la progettazione del secondo stralcio, che sarà messo a bando entro la fine dell'anno. Il progetto prevede la messa in sicurezza di tratti di sporto di gronda, ammalorati e mancanti di coperture in coppi antichi, il restauro e il recupero di murature e intonaci. Un'operazione propedeutica a successivi interventi di consolidamento definitivo delle strutture portanti del casale che lo renderanno fruibile a cittadini e visitatori". (segue) (Com)