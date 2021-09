Roma: al via riqualificazioni a Villa Borghese, Casale della Cervelletta e Villa Chigi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto a base di gara, previo parere della Soprintendenza, prevede lavori per 400mila euro. In particolare sono previsti interventi sul patrimonio arboreo, rigenerazione dei tappeti erbosi, sistemazione dei viali ed in particolare del viale che corre parallelo a via Niccolò Piccinni, rifacimento dell'intera area del giardino degli anziani, del percorso di accesso carrabile su via Valnerina, di alcune zone dell'ex-area giochi e della scalinata del belvedere. Sono previsti inoltre interventi sull'area cani e la realizzazione di un'area di socializzazione con l'inserimento di giochi per varie età con tavoli ping-pong, un'area fitness e un'area inclusiva dedicata ai più piccoli. L'area sarà dotata di ingressi differenziati, accessibile sia dal parco che dalla strada, per garantire la fruibilità degli spazi anche nelle ore serali. Verrà effettuata, inoltre, la riqualificazione dei sentieri, la rimozione e messa in sicurezza dei pozzetti e la fornitura e posa in opera di arredi vari. "Questi sono solo alcuni degli oltre 40 interventi di riqualificazione di ville storiche, parchi e aree verdi affidati o in corso in tutta la città; ulteriori 15 interventi sono in fase di progettazione o affidamento", conclude il Campidoglio. (Com)