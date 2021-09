© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le luci del governo? Aver acceso il confronto su molti temi per noi rilevanti. Le ombre sono il condono fiscale ed alcune scelte che non vengono condivise con il sindacato". Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna. (Rin)