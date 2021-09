Lavoro: Giacomoni (FI), salario minimo farebbe aumentare disoccupazione e lavoro nero, Pd non insegua M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di un salario minimo per legge a prima vista sembrerebbe cosa buona e giusta. Poi quando si ragiona sulle conseguenze inintenzionali che potrebbe comportare, anche in termini di limitazione della libertà individuale, tutto cambia". Così in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Il salario minimo farebbe, infatti, aumentare la disoccupazione e il lavoro nero. Lo Stato potrà pure fissare per legge una paga minima ma non potrà accompagnare questa misura obbligando il datore di lavoro a mantenere tutti i lavoratori che guadagnavano di meno rispetto alla soglia minima. È ragionevole ipotizzare che l'impresa, obbligata a fare i conti con il nuovo regime, cercherà quindi di ottimizzare le proprie spese e quei lavoratori magari finiranno per lavorare in nero o attraverso l'utilizzo delle finte 'partite Iva'. E questo alla vigilia dell'attuazione del Pnrr e in piena ripresa economica non possiamo permettercelo", afferma Giacomoni. "Insomma, il salario minimo rischia di essere come il reddito di cittadinanza, che nato per sconfiggere la povertà e creare lavoro, è finito per disincentivare la ricerca stessa di un lavoro regolare da parte dei giovani, che preferiscono spesso lavorare in nero per continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Invitiamo il segretario del Pd a riflettere prima di inseguire i Cinque Stelle, facendo degli errori irreparabili che danneggiano gli stessi lavoratori e le imprese. Anziché di salario minimo dovremmo capire come far salire i salari di tutti al massimo livello possibile, aumentando la produttività e perché no legandoli in parte agli utili. Su questo sarebbe bene avviare una seria riflessione, coinvolgendo innanzitutto le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. È attraverso la contrattazione che si decidono i salari e non certo attraverso una legge", conclude la nota.(Com)