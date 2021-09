Germania: oggi il voto per eleggere il Bundestag, il primo del dopo Merkel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio effettuato venerdì dall'istituto demoscopico Forsa vede la SpD in testa al 25 per cento, stabile dal 21 settembre scorso. Coalizione democristiano-conservatrice formata al Bundestag da Cdu e Csu, l'Unione si conferma al 22 per cento. I Verdi sono fermi al 17 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp) guadagna un punto e raggiunge il 12 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) scivola dall'11 al 10 per cento, seguita da La Sinistra che mantiene il 6 per cento. Gli Elettori liberi (Fw) non si muovono dal 3 per cento, così come gli altri partiti che complessivamente rimangono invariati al 5 per cento. Secondo le stime, rimane poi un 25 per cento di elettori indecisi. Se alle elezioni del Bundestag si potesse eleggere direttamente il cancelliere, a vincere con il 47 per cento delle preferenze sarebbe Scholz, secondo un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen. Dal 17 settembre corso, l'esponente della SpD perde un punto, ma continua a staccare nettamente gli sfidanti. Laschet retrocede, infatti, dal 22 al 20 per cento, mentre Baerbock si conferma al 16 per cento. Gli elettori che affermano di non sapere per chi votare tra i tre candidati alla Cancelleria federale aumentano dal 14 al 17 per cento. (segue) (Geb)