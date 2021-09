Germania: oggi il voto per eleggere il Bundestag, il primo del dopo Merkel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aritmetica del voto rende evidente come, probabilmente, dopo le elezioni si dovrà formare un governo di coalizione a tre partiti. Le ipotesi principali sono un'alleanza tra Unione, Fdp e Verdi o tra socialdemocratici, liberaldemocratici ed ecologisti. Nel primo caso, la maggioranza a oggi sarebbe del 51 per cento, nel secondo del 54 per cento. Un'alleanza tra Unione, SpD e Fdp avrebbe il 54 per cento. Una coalizione Cdu-Csu-SpD-Verdi raggiungerebbe il 63 per cento. Tuttavia, appare difficile che popolari e socialdemocratici intendano tornare a coabitare dopo gli ultimi cinque anni di Grande coalizione. Inoltre, lo stesso presidente della Fpd, Christian Lindner, ha dichiarato che preferirebbe allearsi al governo con l'Unione e i Verdi. Su posizioni analoghe si è schierato Markus Soeder, presidente della Csu e primo ministro della Baviera. Secondo Soeder, infatti, il prossimo governo federale deve essere guidato dai popolari, con l'intesa tra Cdu, Csu, Fdp e Verdi che “sarebbe un'opzione”. Più vago Laschet che, pur rivendicando per sé e il proprio schieramento la guida dell'esecutivo, non ha escluso alcun partito come possibile alleato, tranne i post-comunisti di La Sinistra e i neoconservatori di AfD. Per Baerbock, il governo dovrà essere “per il clima”, ossia guidato dai Verdi. In maniera speculare, Scholz punta a un proprio esecutivo con una SpD “forte”, senza citare in maniera esplicita alcun possibile alleato. Tuttavia, in precedenza, sia Scholz sia Baerbock hanno auspicato che l'Unione deve tornare all'opposizione dopo 16 anni al governo con la cancelliera Angela Merkel, prima insieme alla SpD (2005-2009), poi con la Fdp (2009-2013) e, infine, di nuovo con i socialdemocratici (2013-2021). (Geb)