Mali: ministro Esteri Mosca, autorità si sono rivolte a società militari private russe

- Le autorità del Mali si sono rivolte ad una società militare privata russa per aiutarle a combattere il terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una conferenza stampa ieri a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Le autorità di transizione del Mali, sottolineano chiaramente il loro impegno nei confronti degli obblighi internazionali e stanno combattendo il terrorismo. Si sono rivolti ad una società militare privata dalla Russia perché la Francia vuole ridurre significativamente il suo contingente militare, che è stato schierato lì e avrebbe dovuto combattere i terroristi che si sono insediati lì nel nord", ha chiarito Lavrov secondo cui le autorità russe "non hanno nulla a che fare con questo". "Questa attività si svolge su base giuridica e riguarda il rapporto tra la parte ospitante, che è un governo legittimo, riconosciuto da tutti come struttura legittima e di transizione, e coloro che offrono i loro servizi come specialisti stranieri", ha sottolineato il capo della diplomazia di Mosca. (Nys)