Mali: Dipartimento Stato Usa, tragica la perdita di un militare francese

- Gli Stati Uniti condannano in maniera ferma l'attacco dello scorso 24 settembre che ha portato alla morte di un militare francese, il caporalmaggiore Maxime Blasco, nei pressi di Gossi, nel nord del Mali. "La tragica perdita sottolinea il sacrificio che tanti soldati hanno fatto per la sicurezza nel Sahel", sottolinea il Dipartito di Stato Usa in una nota. "Gli Stati Uniti porgono le proprie condoglianze al popolo francese. Siamo fermamente al fianco del nostro stretto alleato Francia e continuiamo a collaborare con il Mali nel suo percorso di ritorno alla democrazia e alla stabilità", si aggiunge nella nota. (Nys)