Medio Oriente: operazione israeliana in Cisgiordania, uccisi 4 membri di Hamas e Jihad islamica

- E' di almeno quattro palestinesi appartenenti a gruppi armati uccisi il bilancio di un'operazione condotta dai militari israeliani in Cisgiordania all'alba di oggi per catturare membri di Hamas. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf). Da parte sua, il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese ha riferito di quattro vittime palestinesi a Biddu, vicino a Gerusalemme, e fuori Jenin. La Jihad islamica palestinese ha affermato che almeno uno dei morti era un membro del gruppo, mentre gli altri tre sarebbero stati membri di Hamas. Gli arresti e il successivo scontro a fuoco sono stati condotti in tutta la Cisgiordania, principalmente dall'unità antiterrorismo d'élite militare Duvdevan e dalle unità antiterrorismo della polizia israeliana e della polizia di frontiera, insieme al servizio di sicurezza Shin Bet. (segue) (Res)