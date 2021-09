Medio Oriente: operazione israeliana in Cisgiordania, uccisi 4 membri di Hamas e Jihad islamica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha affermato che la cellula di Hamas stava pianificando di compiere attacchi terroristici imminenti. "Le forze di sicurezza hanno agito stasera in Giudea e Samaria (Cisgiordania) contro i terroristi di Hamas che erano pronti a compiere attacchi terroristici nell'immediato futuro", ha detto Bennett in una dichiarazione, in viaggio verso New York per parlare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La maggior parte dei membri dei gruppi armati era in possesso di armi e alcuni di loro hanno aperto il fuoco contro le truppe israeliane durante i raid, hanno riferito le Idf. Il portavoce delle Idf, Ran Kochav, ha affermato che i militari ritengono che Hamas e la Jihad islamica palestinese possano vendicarsi delle morti e degli arresti dei suoi membri con razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. (segue) (Res)