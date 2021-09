Medio Oriente: operazione israeliana in Cisgiordania, uccisi 4 membri di Hamas e Jihad islamica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle vicinanze a Burqin c'è stata una seconda sparatoria tra uomini armati palestinesi, truppe della Duvdevan e unità antiterrorismo della polizia israeliana. Almeno uno degli uomini armati è stato ucciso in quello scambio, ha detto Kochav. In seguito, i media palestinesi hanno detto che l'uomo ucciso era Osama Sobah, 22 anni, e la Jihad islamica lo ha identificato come suo membro. Sempre nella zona di Jenin, le truppe dell'unità antiterrorismo della polizia di frontiera hanno arrestato senza resistenza un quarto sospetto armato nella città di Qabatiya, ha detto il portavoce delle Idf. Infine, durante un raid dell'unità antiterrorismo Yamam della polizia israeliana nei villaggi di Bidu e Beit Anan, vicino a Ramallah, almeno tre membri di Hamas sono stati uccisi dopo aver aperto il fuoco contro le truppe israeliane, secondo Kochav. (Res)