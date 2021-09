Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà in visita al Mercato di Porta Portese. (ore 9:30)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente ad un evento organizzato da Forza Italia.Roma, hotel The Building, Via Montebello 126 (10:50)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti parteciperà ad un evento di Fratelli d’Italia per la chiusura del candidato De Julis.Roma, piazza Guido Crepax. (ore 11:30)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente allo stadio Olimpico per assistere al derby tra Lazio e Roma. (segue) (Rer)