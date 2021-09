Lazio: Anbi, al via settimana della bonifica, occasione riflessione su ruolo nostre strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita ieri e si concluderà il prossimo 3 ottobre la tradizionale Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, promossa dall'Abi – Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, con il patrocinio del ministero della Transazione Ecologica. Anbi Lazio, tramite la presidente Sonia Ricci ed il direttore, Andrea Renna, ricorda gli scopi. "Obiettivo dell'iniziativa – spiegano - è quello di far conoscere il territorio e sensibilizzare tutti i cittadini, a partire dai più giovani, sull'importanza della sua manutenzione e salvaguardia anche dal punto di vista idrologico". "Nella nostra regione, a macchia di leopardo - si legge nella nota - qualche iniziativa si concretizzerà proprio in questa direzione. Le nostre strutture sono aperte a visite guidate, programmate ed autorizzate secondo le norme anti Covid, per far ammirare i tanti impianti idrovori anche storici che il Lazio conserva in un patrimonio che ancora oggi riesce ad affascinare". (segue) (Com)