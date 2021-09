Cina: Evergrande, governi locali aprono depositi a custodia per impedire diversione fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi governi locali in Cina hanno aperto conti deposito a custodia per i progetti del colosso dell’immobiliare Evergrande, a rischio default con debiti per oltre 300 miliardi di dollari, con l’obiettivo di impedire che i fondi destinati al settore immobiliare vengano destinati ad altro uso. Lo rivela oggi il quotidiano “Caixin”, citando una fonte interna alla dirigenza della compagnia. I conti speciali sono stati aperti a partire dalla fine dello scorso agosto in almeno otto province in cui Evergrande ha la maggior parte dei progetti in corso: tra queste Anhui, Guizhou, Henan, Jiangsu e le città del Delta del fiume delle perle. I conti deposito a custodia servono ad assicurare che i pagamenti degli acquirenti degli immobili vengano usati per completare i progetti edilizi di Evergrande e non vengano invece utilizzati, ad esempio, per ripianare i debiti. (segue) (Cip)